به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسلم عاقل میر رضایی در گفت‌و‌گو با خبر سیمای خوزستان با اشاره به اینکه روز دوشنبه هفته گذشته این فرد ضارب به بهانه کتک خوردن فرزند خود به مدرسه مراجعه می‌کند و اقدام به زدن این دو کودک می‌کند، ادامه داد:از بیست روز پیش فرزند این فرد ضارب و چند نفر دیگر از دانش آموزان به مدرسه دیگری منتقل شده بودند.

وی با اشاره به اینکه دفاع از حقوق دانش آموزان و معلمان مورد تاکید آموزش و پرورش استان می‌باشد، ادامه داد: با پیگیری مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان و همکاری دستگاه قضایی و نیرو‌های انتظامی این فرد ضارب دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده و هم اکنون در زندان به سر می‌برد.