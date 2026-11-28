مدرسه چهارکلاسه روستای «زیرتنگ بیجنوند» شهرستان چرداول با حضور «عبدالکریم حسین‌زاده»، استاندار ایلام و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام امروز، شنبه در آئین راه‌اندازی این مدرسه اظهار کرد: این فضای آموزشی با زیربنای ۲۶۵ مترمربع در زمینی به گستره یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع ساخته شده و چهار کلاس درس دارد.

جلال حمره افزود: این مدرسه با مشارکت خیر نیک‌اندیش، نیک‌عبدی‌پور ساخته شده و با برخورداری از محوطه‌سازی، تجهیزات استاندارد و امکانات هوشمندسازی آماده استفاده دانش‌آموزان شده است.

وی با قدردانی از مشارکت این خیر در ساخت مدرسه گفت: این اقدام با انگیزه خیرخواهانه و برای فراهم کردن فضای آموزشی مناسب دانش‌آموزان روستا انجام شده و نمونه‌ای ارزشمند از همراهی مردم در توسعه فضا‌های آموزشی است.

حمره افزود: برای ساخت این مدرسه ۱۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس ایلام همچنین از توجه معاون رئیس‌جمهور به مسائل عمرانی و زیرساختی قدردانی کرد و افزود: در نشست شورای اداری ایلام، حسین‌زاده برای کمک به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استان به ویژه طرح‌های بزرگ و سنگین، قول مساعد داد.

حمره اظهار امیدواری کرد: با حمایت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، بخش عمده طرح‌های نیمه‌تمام استان تا پایان سال و تعدادی دیگر تا مهر سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسند.

وی ادامه داد: با هدایت استاندار ایلام و همراهی مردم، فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی تلاش شده است طرح‌های عمرانی و آموزشی استان با وجود محدودیت‌ها و شرایط دشوار کنونی به سرانجام برسند.

روستای زیرتنگ از روستا‌های دهستان بیجنوند شهرستان چرداول حدود ۵۰۰ نفر جمعیت در قالب ۱۱۰ خانوار دارد.

این روستا در بخش شرقی استان و در فاصله ۷۵ کیلومتری شهر ایلام قرار گرفته است.

عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم پنجشنبه گذشته با هدف بررسی میدانی مسائل مناطق روستایی، ارزیابی ظرفیت‌های اقتصادی و پیگیری طرح‌های زیرساختی و عمرانی وارد ایلام شد.

بازدید از شهرک گلخانه‌ای، افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های منطقه آزاد تجاری صنعتی مهران، بررسی وضعیت سد کنجانچم و دیدار با فعالان اقتصادی از برنامه‌های روز نخست این سفر بود.

در روز دوم نیز بازدید از روستای گردشگری طولاب در بخش سیوان، بررسی ظرفیت‌های پرورش ماهی در قفس و تنگه کافرین در شهرستان بدره و پیگیری مسائل زیرساختی مناطق روستایی در برنامه معاون رئیس‌جمهور قرار داشت.

بازدید از تونل کبیرکوه و محل اجرای سد ورگر، دیدار با خانواده جان‌باختگان حادثه واژگونی اتوبوس آبدانان، بررسی مشکلات ساکنان روستای تلخاب بدره و حضور در نشست شورای اداری استان نیز از دیگر برنامه‌های سفر سه‌روزه حسین‌زاده به ایلام بود.