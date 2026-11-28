به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: این خیر، این مبلغ را به نیت سلامتی خود و خانواده‌اش به حساب اختصاصی طرح واریز کرده است.

ناصر تحقیقی بیمارستان ۳۵۰ تخت‌خوابی بقیه‌الله الاعظم (عج) را از طرح‌های مهم درمانی شمال استان اصفهان دانست و گفت: تکمیل این مجموعه می‌تواند بخش مهمی از نیاز‌های درمانی مردم منطقه را پاسخ دهد.

وی از خیران و مردم نیک‌اندیش برای مشارکت در ساخت این بیمارستان دعوت کرد.