مسابقات قهرمانی ووشوی بانوان استان قم در دو بخش تالو و ساندا برگزار شد و در پایان، برترین‌های رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بخش تالو و رده سنی نونهالان، حلما سیرجانی، المیرا امیدیان، مهیا بیروتی، رویا سبزی و فاطمه حسنی باقرزاده به مدال طلا دست یافتند.

در رده نوجوانان این بخش، مونا شیخ‌هادی، فاطمه کشاورز، هلیا اکبری و فاطمه سلطانیان عنوان قهرمانی را کسب کردند و در رده بزرگسالان نیز زهرا محمداسماعیلی به مدال طلا رسید.

در بخش ساندا و رده سنی نونهالان، کیانا محمدی‌پور، مهسا صفدری، زهرا خانزاده، ترنم جعفری، حلما یاری و آیدا حیدری قهرمان شدند.

در رده نوجوانان ساندا، ثنا آقاپور، یلدا ناصری، محیا حسینی، نازنین‌زهرا شیشه‌گران و سلنا میکائیلی به مدال طلا دست یافتند.

همچنین در رده سنی جوانان، تسنیم توکلی، سارا رجبی، ریحانه صفدری، سارینا حدادیان و ایسان میکائیلی عنوان قهرمانی را کسب کردند.

در رده بزرگسالان بخش ساندا نیز فاطمه بهشتی، پرنیا حسن‌نژاد، فاطمه نوبهاری، رقیه ایرانی، نرگس یاسبلاغلی، حانیه نجفی و زینب خدابنده به عنوان قهرمانان این رقابت‌ها معرفی شدند.