شبکه تماشا در پاسخ به درخواست‌های مخاطبان و علاقه‌مندان مجموعه‌های غربی، نظرسنجی‌ای را برای انتخاب اثر مورد نظر برای پخش برگزار کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نظرسنجی، مخاطبان می‌توانند از میان مجموعه های «سرقت پول»، «مدیرکل»، «رودخانه برفی» و «اسب سیاه»، گزینه مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

انتخاب شما از بین مجموعه های زیر کدام است؟

۱. «سرقت پول»

۲. «مدیر کل»

۳. «رودخانه برفی»

۴. «اسب سیاه»

علاقه‌مندان برای ثبت نظر خود می‌توانند عدد مربوط به گزینه انتخابی را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۵۳ ارسال کنند.