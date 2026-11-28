در پی تعقیب و گریز مأموران یگان حفاظت محیط زیست، دو قبضه سلاح پی‌سی‌پی، شامل یک قبضه سلاح غیرمجاز با قدرت بیش از ۴۰ ژول، به همراه ادوات شکار و صید در شهرستان گرمه کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرمه جمعه ششم آذرماه، در جریان گشت و پایش مناطق آزاد و زیستگاه‌های حیات‌وحش، به یک دستگاه خودروی مشکوک برخورد کردند.

با نزدیک شدن مأموران به خودرو، سرنشینان متوجه حضور محیط‌بانان شده و اقدام به فرار کردند. در ادامه، با اطلاع‌رسانی به پاسگاه رباط قره‌بیل، عملیات تعقیب و گریز آغاز شد و مأموران پس از طی مسافتی طولانی موفق به متوقف کردن خودرو شدند.

در بازرسی از این خودرو، یک قبضه سلاح پی‌سی‌پی ۴۰ ژول دارای مجوز، یک قبضه سلاح پی‌سی‌پی با قدرت بیش از ۴۰ ژول و فاقد مجوز، به همراه تعدادی از ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

در این رابطه، صورت‌جلسه تخلف تنظیم و پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.