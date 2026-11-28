براساس اعلام مقام‌های محلی در ولایت کنر در شرق افغانستان انفجاری در این ولایت رخ داده است که براثر آن تعدادی از غیرنظامیان از جمله دانش آموزان کشته و زخمی شده اند.



هنوز تعداد تلفات و جزئیات بیشتری از این انفجار منتشر نشده است. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ از کابل براساس اعلام مقام‌های محلی در ولایت کنر در شرق افغانستان انفجاری در این ولایت رخ داده است که براثر آن تعدادی از غیرنظامیان از جمله دانش آموزان کشته و زخمی شده اند.هنوز تعداد تلفات و جزئیات بیشتری از این انفجار منتشر نشده است.

به گفته فرید دهقان، سخنگوی فرماندهی انتظامی کنر، این انفجار در منطقه اندیرسیر در مرکز این ولایت رخ داده است.

بر اساس گزارش های اولیه، این انفجار در یک مکتب به وقوع پیوسته است.