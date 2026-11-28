مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از ساخت حدود ۴۵۰ سایت سیلاب خبر داد و گفت: تاکنون در ۳۴ میلیون هکتار از اراضی ملی اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری انجام شده است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، حمید نوری در نشست «چالش‌های منابع خاک ایران با رویکرد فرسایش خاک و تغییر کاربری اراضی» با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از منابع طبیعی، بر ضرورت شناسایی نقاط حساس زیست‌بوم‌ها پیش از رسیدن به مرحله بحران تأکید کرد.

وی با بیان اینکه فرسایش خاک یکی از شاخص‌های ارزیابی سلامت زیست‌بوم‌هاست، گفت: افزایش سرعت فرسایش خاک در مقایسه با روند تولید خاک، شرایط نگران‌کننده‌ای ایجاد کرده و برای جلوگیری از بروز بحران باید پیش از وقوع آسیب‌های جدی اقدام کرد.

نوری، مدیریت جامع آبخیزداری را راهکار مقابله با مشکلات منابع طبیعی دانست و افزود: اجرای این رویکرد باید با جلوگیری از تخریب و کاهش سرعت آن آغاز شود و پس از کنترل روند تخریب، اقدامات احیایی در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، تاکنون در ۳۴ میلیون هکتار از اراضی ملی اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شده و حدود ۴۵۰ سایت نیز در بخش سیلاب در کشور ساخته شده است.

وی با اشاره به محدودیت ظرفیت دولت برای حفاظت از منابع طبیعی کشور، مشارکت خیرین و استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی را برای صیانت از اراضی ملی ضروری دانست و گفت: دولت به‌تنهایی قادر به حفاظت از ۹۰ میلیون هکتار از اراضی کشور نیست.

نوری همچنین سوءمدیریت، تغییر اقلیم و محدودیت منابع اعتباری را از عوامل مؤثر بر تشدید مشکلات منابع طبیعی برشمرد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت مشارکت مردم برای حفاظت از این منابع تأکید کرد.