مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از ثبت ۷۲۵ پرونده در حوزه سوت‌زنی و گزارش‌های مردمی از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: این گزارش‌ها در شناسایی موارد مصرف غیرمتعارف و تخلفات مرتبط با شبکه آب و همچنین پیگیری مشکلات و مطالبات مشترکان نقش مؤثری دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جلال علمدار با اشاره به اهمیت مشارکت شهروندان در صیانت از منابع آبی اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون، ۷۲۵ پرونده در حوزه سوت‌زنی ثبت شده که بیشترین فراوانی آن مربوط به گزارش مصرف غیرمتعارف آب بوده است.

وی با بیان اینکه در همین راستا، ۴۰۰ پرونده با موضوع مصرف غیرمتعارف آب در شهر یزد ثبت و از طریق گشت آب پیگیری شد، افزود: متصدی گشت نیز با حضور در محل، تذکرات و اخطار‌های لازم را به مشترکان پرمصرف ارائه کرد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد ادامه داد: در جریان این بررسی‌ها، مواردی از جمله نصب مستقیم پمپ بر روی شبکه، وجود شیر فلکه پیش از کنتور و خرابی کنتور نیز شناسایی و برای رسیدگی به ادارات مربوط ارجاع شد.

وی اطلاع‌رسانی درباره قطعی آب را از دیگر اقدامات مرکز ارتباط با مشتریان عنوان کرد و گفت: در این بازه زمانی، ۴۳ مورد اطلاع‌رسانی درباره قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده صورت گرفت و برای ۱۸ هزار و ۸۶۷ مشترک تحت تأثیر این قطعی‌ها پیامک ارسال شد.

وی تأکید کرد: دریافت گزارش‌های مردمی و اطلاع‌رسانی به‌موقع، دو ابزار مهم برای بهبود نظارت بر شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان به شمار می‌روند.