با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان آبادان و رودخانه‌ها، این عرصه‌ها علاوه بر شهروندان، مورد استفاده گسترده مسافران و گردشگران نیز قرار دارد؛ لذا ساماندهی و توسعه گردشگری در این مناطق از اولویت‌های اصلی ماست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرماندار ویژه آبادان، در نشست بررسی بستر‌های ایجاد گردشگری در مناطق ساحلی، بر ضرورت ساماندهی تفرجگاه‌های رودخانه‌ای و ایمن‌سازی سواحل شهرستان تأکید کرد و از شناسایی چهار نقطه برای ایجاد تفرجگاه آبی در این شهرستان خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم یکی از این نقاط را تا پایان سال جاری برای بهره‌برداری آماده کنیم.

خسرو پیر هادی گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان آبادان و قرارگیری آن در میان رودخانه‌ها، این عرصه‌ها علاوه بر شهروندان، مورد استفاده گسترده مسافران و گردشگران نیز قرار دارد؛ لذا ساماندهی و توسعه گردشگری در این مناطق از اولویت‌های اصلی ماست.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت ایمن‌سازی حاشیه رودخانه‌ها و سواحل، افزود: در جریان بازدید‌های میدانی، بر لزوم تأمین تجهیزات امدادی و ایمنی تأکید شد. در این راستا، بر تأمین امکاناتی نظیر قایق، جت‌اسکی و سایر تجهیزات لازم برای عملیات نجات افراد در حوادث احتمالی تمرکز شده است.

فرماندار ویژه آبادان اظهار داشت: «برنامه‌ریزی‌های لازم برای رفع کمبود‌های تجهیزات امدادی صورت گرفته و امیدواریم تا پایان سال جاری، بخش قابل توجهی از این نواقص جبران شود تا امنیت گردشگران در تفرجگاه‌های ساحلی تضمین شود.