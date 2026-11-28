مرکز مدیریت راه‌های کشور در آخرین گزارش خود ضمن تأکید بر تردد روان در محور‌های شمالی و مساعد بودن شرایط جوی، از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران و مسدود شدن ۳ محور غیرشریانی در شبکه راه‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و بنا بر گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور که صبح امروز، شنبه ۷ آذر به‌روزرسانی شده است، وضعیت ترافیکی و جوی راه‌های مواصلاتی کشور به شرح زیر اعلام می‌شود:

ترافیک سنگین در کریدورهای غربی پایتخت

بر اساس پایش‌های تصویری و سامانه‌های هوشمند ترددشمار، آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در محدوده «استاندارد» تا «پل کلاک» با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین، در محور «شهریار ـ تهران» نیز ترافیک نیمه‌سنگین در برخی مقاطع گزارش شده است که تردد را برای خودروهای عبوری کند کرده است.

تردد روان در محورهای شمالی

خوشبختانه در تمامی محورهای شمالی کشور، وضعیت تردد کاملاً روان گزارش شده و مداخلات جوی خاصی که موجب اختلال در حرکت خودروها شود، مشاهده نمی‌شود. این شرایط جوی پایدار در حالی است که مسافران این مسیرها می‌توانند بدون دغدغه ترافیکی یا جوی به سفرهای خود ادامه دهند.

انسداد ۳ محور غیرشریانی

طبق آخرین اطلاعات دریافتی از سامانه‌های راهداری، به دلیل شرایط ایمنی یا عملیات عمرانی، سه محور زیر تا اطلاع ثانوی مسدود هستند:

محور هشتگرد ـ طالقان

محور پاوه ـ مریوان (گردنه تته)

محور وازک ـ بلده

مرکز مدیریت راه‌ها به رانندگان توصیه کرد پیش از انجام سفر، از طریق سامانه‌های ارتباطی این مرکز، آخرین وضعیت جاده‌ها را استعلام کنند.