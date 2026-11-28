رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: بالگرد اورژانس هوایی اهواز در یک عملیات دوگانه، جان یک بیمار با مشکلات قلبی و تنفسی در ارتفاعات سخت گذر ایذه و یک مادر باردار پرخطر نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: روز گذشته، بالگرد اورژانس هوایی اهواز با انجام پروازی بر فراز ارتفاعات منطقه دیلوا از توابع شهرستان ایذه، برای انتقال دختر نوجوان ۱۶ ساله با مشکلات قلبی و تنفسی اعزام و بیمار پس از انتقال به بیمارستان شهدای ایذه تحویل کادر درمان شد.

وی افزود: در ادامه این عملیات، مادر باردار ۳۷ ساله با شرایط پرخطر نیز از بیمارستان شهدای ایذه به بیمارستان امام خمینی اهواز منتقل شد تا خدمات تخصصی درمانی لازم را دریافت کند.

ساسان کیان‌پور، مسئول اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به اهمیت این خدمات، بیان داشت: دسترسی سریع به بیماران در مناطق سخت گذر و انتقال به‌موقع بیماران نیازمند خدمات تخصصی، از مهم‌ترین مأموریت‌های اورژانس هوایی است که نقش مؤثری در حفظ جان بیماران و کاهش زمان دریافت خدمات درمانی دارد.