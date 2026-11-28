راه خدمت، متوقف نمی‌شود حتی با شهادت جهادگران؛ شهید علی ملکی آغازگر مسیر آبرسانی به مناطق محروم گرمی بود و امروز ثمره تلاش‌هایش به بار نشسته است. چهار سد آبخیزداری و طرح آبرسانی در گرمی افتتاح شده تا ثمره این تلاش‌ها به دست مردم منطقه برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جهاد آبرسانی در شهرستان گرمی، این روز‌ها یادآور نام جهادگری است که آغازگر این مسیر خدمت بود؛ شهید علی ملکی، جهادگری که عملیات اجرایی این طرح را آغاز کرد و در جریان جنگ رمضان به شهادت رسید.

اکنون تلاش برای تکمیل این طرح آبرسانی، به نمادی از تداوم راه این شهید و خدمت‌رسانی به مردم مناطق مرزی تبدیل شده است.

به مناسبت هفته بسیج چهار سد آبخیزداری و آبرسانی به روستای عشایر نشین بدی قارداش افتتاح و در اختیار اهالی قرار گرفت.