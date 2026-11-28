به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر گفت: در جریان بازدید و نظارت بر عملکرد سورتینگ مرکبات در قائم شهر یکی از واحد‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید و فرآوری، روزانه ۱۸۰ تا ۲۰۰ تن مرکبات را آماده‌سازی و به کشور‌های ازبکستان، ارمنستان، افغانستان، قزاقستان، بلاروس، روسیه و عراق صادر می‌کند.

معصومه صفری اوریمی افزود: در بازدید اخیر ازدو واحدسورتینگ مرکبات که با حضور عزیزی معاون برنامه‌ریزی و امور هماهنگی فرمانداری قائم شهر وکارشناسان مسئول صنایع و مکانیزاسیون جهاد کشاورزی شهرستان انجام شد بخش‌های مختلف فعالیت واحد‌های سورتینگ، خطوط فرآوری و بسته‌بندی، سردخانه‌ها و محل‌های ذخیره‌سازی مرکبات مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر اظهار داشت: این شهرستان از ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه تولید مرکبات برخوردار است و وجود واحد‌های سورتینگ و بسته‌بندی مجهز، نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید، افزایش ارزش افزوده محصولات باغی و فراهم‌سازی زمینه صادرات مرکبات به بازار‌های هدف دارد.

وی اظهار داشت: در واحد‌های سورتینگ مورد بازدید، محصولات باغی از جمله پرتقال و نارنگی پس از ورود به خطوط فرآوری، بر اساس ویژگی‌های محصول سورت، درجه‌بندی و بسته‌بندی شده و برای عرضه به بازار‌های داخلی و صادراتی آماده می‌شوند.

صفری اوریمی با اشاره به صادرات مرکبات این واحد‌ها به کشور‌های مختلف یادآور شد: محصولات بسته‌بندی‌شده این واحد‌ها به کشور‌های ازبکستان، ارمنستان، افغانستان، قزاقستان، بلاروس، روسیه و عراق صادر می‌شود که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت مناسب شهرستان در زمینه تولید محصولات با قابلیت عرضه در بازار‌های خارجی و توسعه فعالیت‌های صادراتی بخش کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با اشاره به اهمیت نظارت بر روند نگهداری مرکبات در سردخانه‌ها اظهار داشت: در این بازدید، سردخانه‌ها و محل‌های ذخیره‌سازی مرکبات نیز مورد بررسی قرار گرفت تا وضعیت نگهداری محصولات، ظرفیت ذخیره‌سازی و روند آماده‌سازی مرکبات برای عرضه و صادرات مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: ذخیره‌سازی اصولی مرکبات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند در مدیریت عرضه محصول، جلوگیری از افت کیفیت، کاهش ضایعات و فراهم‌کردن امکان عرضه تدریجی محصولات به بازار نقش مؤثری داشته باشد.

صفری اوریمی همچنین به فعالیت واحد‌های سبدسازی در کنار مجموعه‌های سورتینگ و بسته‌بندی اشاره کرد و گفت: دریکی از واحد های سورتینگ تولید سبد با استفاده از چهار دستگاه سبدسازی و با ظرفیت دو هزار تن انجام می‌شود که این بخش نیز در تأمین تجهیزات مورد نیاز بسته‌بندی و جابه‌جایی محصولات باغی نقش دارد.

وی با اشاره به ظرفیت ذخیره‌سازی مرکبات در این واحد سورتینگ افزود: میزان ذخیره‌سازی مرکبات در این مجموعه سالانه به چهار هزار تن می‌رسد، در حالی که میزان ذخیره‌سازی مرکبات در سال گذشته ۳۸ هزار تن بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر در پایان با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر فعالیت واحد‌های سورتینگ، بسته‌بندی و سردخانه‌های مرکبات اظهار داشت: بررسی میدانی ظرفیت‌های تولید و صادرات، ارزیابی وضعیت نگهداری محصولات و توجه به روند فعالیت واحد‌های مرتبط با زنجیره تولید مرکبات، از جمله اقدامات مهم در راستای حمایت از باغداران، افزایش کیفیت محصولات و توسعه صادرات بخش کشاورزی شهرستان است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت‌های سورتینگ و بسته‌بندی، استفاده از ظرفیت‌های موجود و تقویت ارتباط میان باغداران، واحد‌های فرآوری و بازار‌های صادراتی می‌تواند زمینه رونق بیشتر تولید مرکبات و افزایش سهم محصولات باغی قائم‌شهر در بازار‌های داخلی و خارجی رافراهم کند.