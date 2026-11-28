

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در متن این اطلاعیه آمده است: به دلیل اجرای عملیات فنی و برنامه‌ریزی‌شده انهدام مهمات عمل‌نکرده در شمال شهر کرمانشاه، شهروندان ممکن است از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر امروز شنبه ۷ آذرماه، صدا‌های ناشی از این عملیات را بشنوند؛ صدا‌هایی که جای هیچ‌گونه نگرانی ندارد.

بر اساس اطلاعیه روابط عمومی سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه، این عملیات با هدف انهدام مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی انجام می‌شود و هیچ‌گونه حادثه یا وضعیت غیرعادی در منطقه رخ نداده است.