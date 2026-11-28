

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: ظرفیت تولید عسل در استان بیش از ۲۰۰ تن برآورد می‌شود و سرشماری زنبورستان‌ها با هدف به روز رسانی اطلاعات تولید و پایش سلامت کلنی‌ها ادامه دارد.



معراجیان افزود: سرشماری زنبور عسل و بررسی وضعیت سلامت کلنی‌ها در زنبورستان‌های خراسان جنوبی با هدف به روز رسانی اطلاعات تولید، شناسایی وضعیت زنبور‌ها و نظارت بر سلامت کلنی‌ها در حال انجام است.



وی با بیان اینکه تاکنون پنج هزار و ۳۰۰ کلنی زنبور عسل در فرآیند سرشماری ثبت شده است، افزود: بررسی و ب ه‌روزرسانی آمار کلنی‌ها زمینه مدیریت علمی منابع و حمایت از تولیدکنندگان را فراهم می‌کند و با شناسایی وضعیت زنبورستان‌ها، امکان اطلاع‌رسانی به موقع راهکار‌های افزایش بهره وری و حفظ سلامت زنبور‌ها فراهم می‌شود.



معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت زنبورداری استان گفت: بیش از ۶۰۰ بهره بردار در این حوزه فعالیت دارند که با استقرار حدود ۲۰ هزار کلنی، سالانه به‌طور متوسط ۱۸۰ تن عسل تولید می‌کنند.



معراجیان با اشاره به تنوع تولید عسل در خراسان جنوبی افزود: ۱۱ نوع عسل در استان تولید می‌شود که عسل زرشک، عناب، آویشن، گشنیز، اسطوخودوس، چهل‌گیاه، کلپوره، مرکبات، یونجه و گون از جمله این محصولات است.



وی گفت: شهرستان‌های بیرجند و قاین بیشترین تعداد کلنی‌های زنبور عسل را در خراسان جنوبی به خود اختصاص داده‌اند.



معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به احتمال تغییرات ناگهانی دما و بارش در روز‌های آینده، از زنبورداران خواست با توجه به شرایط جوی، نسبت به حفاظت از کلنی‌ها و مدیریت زنبورستان‌ها اقدام کنند.



معراجیان توصیه کرد؛ زنبورداران از استقرار کندو‌ها در مناطق مستعد آب گرفتگی، مسیر روان‌آب‌ها و نقاط در معرض وزش باد شدید خود داری کنند و ذخایر عسل و گرده کلنی‌ها را بررسی و در صورت نیاز، تغذیه حمایتی را متناسب با شرایط دمایی انجام دهند.



وی همچنین بر جلوگیری از نفوذ باران و رطوبت به کندوها، عایق‌بندی مناسب بدون ایجاد اختلال در تهویه، تنظیم جریان هوا متناسب با تغییرات دمایی و پرهیز از بازدید‌های غیرضروری در زمان سردی هوا، بارندگی و وزش باد تاکید کرد.