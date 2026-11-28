به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: در پی اعلام گرفتار شدن این فرد در ارتفاعات منطقه درین، تیم‌های عملیاتی ایستگاه‌های ۵ و ۶ آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

روح‌الله فدایی افزود: فرد حادثه‌دیده به‌تنهایی به کوهستان رفته بود و پس از گم کردن مسیر، امکان بازگشت نداشت.

وی گفت: آتش‌نشانان با وجود صعب‌العبور بودن منطقه، پس از حدود چهار ساعت تلاش وی را پیدا کردند و به محل امن انتقال دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان از همکاری اهالی منطقه در راهنمایی و مسیریابی تیم‌های عملیاتی قدردانی کرد و از شهروندان خواست از کوهنوردی انفرادی خودداری کنند و با تجهیزات مناسب و همراهی افراد آشنا به ارتفاعات بروند.