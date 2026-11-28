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مرد ۴۵ سالهای که در ارتفاعات کوه هفتکتل کاشان مسیر بازگشت را گم کرده بود، پس از چهار ساعت تلاش آتشنشانان نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: در پی اعلام گرفتار شدن این فرد در ارتفاعات منطقه درین، تیمهای عملیاتی ایستگاههای ۵ و ۶ آتشنشانی به محل اعزام شدند.
روحالله فدایی افزود: فرد حادثهدیده بهتنهایی به کوهستان رفته بود و پس از گم کردن مسیر، امکان بازگشت نداشت.
وی گفت: آتشنشانان با وجود صعبالعبور بودن منطقه، پس از حدود چهار ساعت تلاش وی را پیدا کردند و به محل امن انتقال دادند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان از همکاری اهالی منطقه در راهنمایی و مسیریابی تیمهای عملیاتی قدردانی کرد و از شهروندان خواست از کوهنوردی انفرادی خودداری کنند و با تجهیزات مناسب و همراهی افراد آشنا به ارتفاعات بروند.