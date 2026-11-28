فرمانده نیروی دریایی ارتش، در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر که در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) و در کنار مزار رهبر شهید انقلاب برگزار شد؛ گفت: نیرو‌های مسلح به‌زودی پاسخ دندان‌شکنی به دشمنان خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امیر دریادار شهرام ایرانی، در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دوره چهل‌وسوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر که همزمان با هفتم آذر، روز نیروی دریایی، در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) و در کنار مزار رهبر شهید انقلاب برگزار شد، با تأکید بر تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی ملت ایران اظهار کرد: دشمن بداند هر اندازه تلاش کند، نمی‌تواند امید، استقامت و اراده را از مردم ایران بگیرد؛ چراکه مسیری که در آن گام برداشته‌ایم، مسیر امام حسین (ع) است.

وی با اشاره به عهد نیرو‌های دریایی با امام شهید انقلاب و شهدای ایران افزود: در این مکان مقدس، عهد می‌بندیم که در مقابله با استکبار، گام‌هایی برداریم که شرمنده امام هشتم (ع)، آقای شهید ایران و مردم عزیزمان نباشیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اقتدار و انسجام نیرو‌های مسلح تصریح کرد: امروز رهبر انقلاب، سکاندار این نظام با اقتدار و صلابت است و نیرو‌های مسلح به‌زودی پاسخ دندان‌شکنی به دشمنان خواهند داد.

دریادار ایرانی در جوار مزار امام شهید با اشاره به نقش تسلیحات و توان دفاعی کشور گفت: امروز دنیا به بزرگی ملت شهیدپرور ایران پی برده است؛ مردمی که با اراده و ایستادگی خود، دشمن را به قعر دریا می‌فرستند و نیروی دریایی نیز این مأموریت را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به مسئولیت افسران جوان نیروی دریایی خاطرنشان کرد: افسران جوانی که امروز در کنار امام رضا (ع) سوگند یاد کردند، پاسداری از آب‌های کشور و تنگه‌های راهبردی دریایی را با عزم و اراده دنبال خواهند کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین با اشاره به تحولات تنگه هرمز و نقش نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه اظهار کرد: در کنار نیروی دریایی سپاه به دشمن فهماندیم که اگرچه رهبر، فرماندهان و همرزمان ما را از ما گرفته‌اید، اما نمی‌توانید عزم، اقتدار و اراده مردم ایران را از آنها بگیرید. ما در کنار همرزمانمان خواهیم ایستاد تا ایران عزتمند برای همیشه باقی بماند.

دریادار ایرانی با بیان اینکه مراسم امروز در کنار خانواده بزرگ نیروی دریایی، حامل دو پیام مهم است، گفت: این مراسم، پیامی برای مردم دارد که با جان و دل برای آنان قدم برمی‌داریم و پیامی نیز برای دشمنان دارد که نیرو‌های دریایی ایران، همواره استوار و محکم در میدان خواهند ایستاد و به هیچ متجاوزی اجازه تعرض به این خاک را نخواهند داد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی دریایی اعلام کرد: ۱۷۰ شهید از نیرو‌های دریایی در جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.