حماس با انتشار بیانیه‌ای، حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به یک آپارتمان مسکونی در غرب غزه و تلاش برای ترور «عزالدین خلیل الحیه»، آخرین فرزند خلیل الحیه و خانواده‌اش و خانواده شهید «عزام خلیل الحیه» را به شدت محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حماس با انتشار بیانیه‌ای، حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به یک آپارتمان مسکونی در غرب غزه و تلاش برای ترور «عزالدین خلیل الحیه»، آخرین فرزند خلیل الحیه و خانواده‌اش و خانواده شهید «عزام خلیل الحیه» را به شدت محکوم کرد.

حماس با اشاره به تداوم جنایات اشغالگران تصریح کرد که استمرار نقض توافق آتش‌بس در غزه، هدف قرار دادن سیستماتیک محله‌های مسکونی و تخریب روزانه خانه‌ها با استفاده از صندوق‌های بمب‌گذاری‌شده، ثابت می‌کند که رژیم صهیونیستی هیچ‌گونه تعهدی به توافق‌ها و میانجی‌گران ندارد و عمداً به دنبال تخریب روند تثبیت و اجرای آتش‌بس است.