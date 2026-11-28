

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر عباس سروش، در مراسم بزرگداشت روز بین‌الملل با اشاره به حضور حدود ۸۷۰ دانشجوی بین‌المللی در این مراسم گفت: برنامه‌های ویژه‌ای را برای آشنایی این دانشجویان با پیشینه فرهنگی و ادبی ایران پیش بینی شده است.

رئیس دانشگاه امیرکبیر اظهار داشت: «هدف ما از برگزاری این برنامه‌ها، ایجاد فضایی برای تبادل تجربه و همچنین تشویق دانشجویان بین‌المللی به حفظ پیوند خود با دانشگاه و کشور ایران پس از فارغ‌التحصیلی است.»

وی در ادامه توضیح داد: دانشگاه برای این منظور، برنامه‌های متنوعی از جمله برگزاری تور‌های بازدید از مناطق باستانی و برپایی شب‌های شعر را در دستور کار قرار داده است.

سروش افزود: «بنا بر برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قصد داریم با برگزاری شب‌های شعر، دانشجویان را با ادبیات و فرهنگ غنی مردم ایران آشنا کنیم. همچنین تلاش می‌کنیم تا تدریجی این فرصت‌های فرهنگی را در محیط خوابگاه‌های دانشگاه نیز گسترش دهیم تا هم از تجربیات آنها بهره‌مند شویم و هم فرهنگ خودمان را به آنها معرفی کنیم.»

رئیس دانشگاه امیرکبیر در بخش دیگری از سخنان خود، به چالش‌های موجود در جذب دانشجویان اشاره کرد و گفت: «اگرچه برخی مسائل به شرایط سیاسی خارج از کنترل ما وابسته است، اما معتقدم با اعزام تیم‌های تبلیغاتی دانشگاه‌های خود به عرصه‌های بین‌المللی، می‌توانیم جایگاه علمی خود را تقویت کنیم.»

وی همچنین با اشاره به پتانسیل بالای دانشگاه‌های ایران، پیشنهادی راهبردی را خطاب به کشور‌های همسایه مطرح کرد و گفت: «در گفت‌و‌گو با مقامات علمی کشور‌های منطقه، از جمله معاون علوم عراق، تأکید کردم که به‌جای اعزام دانش‌آموزان سال آخر به کشور‌های غربی با هزینه‌های بسیار بالا، بهتر است از ظرفیت‌های دانشگاه‌های برتر ایران استفاده کنند؛ چرا که این کشور‌ها علاوه بر هزینه‌ی کمتر، از نظر فرهنگی نیز نزدیکی بسیار بیشتری به دانشجویان منطقه دارند و احتمال بازگشت و بهره‌وری از دانش آنها نیز بسیار بیشتر است.»