به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت معدن و تجارت استان گفت: در پی شکایت شهروندان و بررسی‌های تخصصی کارشناسان معاونت بازرسی تخلف واحد طلا فروشی به ارزش ریالی ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مشهود و پرونده تخلف برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

علی تهوری افزود: شهروندان در هنگام خرید طلا درخواست فاکتور رسمی با درج قیمت روز طلا بر اساس تابلو نرخ لحظه‌ای از واحد صنفی اقدام به خرید کنند و در صورت هر گونه مغایرت و اجحاف موضوع برای رسیدگی به سامانه ارتباطی ١٢٤ منعکس و یا با طرح شکایت حضوری در معاونت بازرسی جهت ایفای حقوق خود اقدام کنند.