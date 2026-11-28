مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی گفت: دانشجویان در کنار دانش تخصصی، مهارت‌های عملی را فرا بگیرند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید سمنانیان، در مراسم روز دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به سابقه بیش از ۵۰ ساله خود در آموزش عالی کشور افزود: اگرچه تخصص من در حوزه پزشکی است و ارتباط مستقیمی با حوزه‌های فنی و مهندسی ندارم، اما به دانشجویان بین‌المللی اطمینان می‌دهم که وارد یکی از بهترین، شناخته‌شده‌ترین و باکیفیت‌ترین دانشگاه‌های ایران شده‌اند.

وی افزود: اگر فرصت داشتم و قرار بود بار دیگر تحصیل کنم، با علاقه دانشگاه صنعتی امیرکبیر را برای ادامه تحصیل انتخاب می‌کردم. از گذشته رفت‌وآمد و ارتباط نزدیکی با این دانشگاه داشته‌ام، دوستان خوبی در این مجموعه دارم و همواره از حضور در فضای علمی و دانشگاهی امیرکبیر لذت برده‌ام.

دوران دانشجویی یکی از بهترین مقاطع زندگی است

مشاور وزیر علوم با اشاره به اهمیت دوران دانشجویی گفت: دوران دانشجویی یکی از بهترین مقاطع سنی و دوره‌های زندگی انسان است و توصیه می‌کنم از این فرصت حداکثر استفاده و لذت را ببرید.

سمنانیان ادامه داد: دوران دانشجویی با دشواری‌هایی مانند درس خواندن، امتحان‌های متوالی و مسئولیت‌های آموزشی همراه است، اما این دوره به دلیل قرار گرفتن در مقطع جوانی و برخورداری از فرصت فعالیت و یادگیری، می‌تواند بسیار شیرین و ارزشمند باشد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از فرصت تحصیل در ایران افزود: دانشجویان باید در کنار تحمل سختی‌های تحصیل، از فرصت‌هایی که در این دوره در اختیار دارند برای رشد علمی، فردی و اجتماعی خود استفاده کنند.

دانشجویان بین‌المللی دو تجربه علمی و فرهنگی به دست می‌آورند

مشاور وزیر علوم در ادامه با اشاره به دو بُعد مهم تجربه تحصیل در یک کشور خارجی اظهار کرد: دانشجویان بین‌المللی در زمان تحصیل در یک کشور دیگر، دو تجربه اساسی کسب می‌کنند؛ نخست تجربه علمی و دوم تجربه فرهنگی و اجتماعی. این موضوع در هر کشوری، از ژاپن و استرالیا گرفته تا کانادا و آلمان، صدق می‌کند.

سمنانیان افزود: دانشجویان باید تلاش کنند هر دو تجربه را به بهترین شکل به دست آورند؛ چراکه این تجربیات می‌توانند در تمام طول زندگی چراغ راه آینده آنها باشند.

دانشجویان باید از یادگیری علم لذت ببرند

وی با اشاره به اهمیت تجربه علمی و نقش استادان در توسعه دانشجویان گفت: استادان به‌تدریج افق دید علمی شما را در حوزه تخصصی‌تان گسترش می‌دهند و مطالعاتی که خودتان انجام می‌دهید نیز همین نقش را ایفا می‌کند.

مشاور وزیر علوم برای تبیین اهمیت یادگیری و گسترش دانش، از مثال دیوار استفاده کرد و گفت: ما همیشه علاقه داریم بدانیم پشت یک دیوار چه چیزی وجود دارد. اگر سوراخ کوچکی در دیوار ایجاد کنیم، تنها بخش محدودی از فضای پشت آن را می‌بینیم؛ اما هرچه این سوراخ را بزرگ‌تر کنیم، میدان دید ما گسترده‌تر می‌شود و اگر دیوار را به‌طور کامل برداریم، امکان مشاهده فضای وسیع‌تری فراهم خواهد شد.

سمنانیان ادامه داد: باید به مباحث علمی نیز با همین نگاه توجه کنید. هرچه دانش و مطالعات خود را گسترش دهید، افق دید علمی شما وسیع‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به سرعت بالای تحولات علمی و فناوری تصریح کرد: حوزه‌های علمی که شما در آنها تحصیل می‌کنید، با تغییرات و تحولات بسیار سریعی مواجه هستند و ممکن است بخشی از مطالبی که امروز می‌آموزید، ۱۰ سال آینده قدیمی یا منسوخ شده باشد و دیگر کاربرد گذشته را نداشته باشد.

مشاور وزیر علوم تأکید کرد: این وضعیت در حوزه‌های مختلف علمی، از جمله زیست‌شناسی، نیز وجود دارد؛ بنابراین از امروز تا پایان عمر حرفه‌ای خود باید همواره مطالعه کنید، بخوانید و یاد بگیرید.

وی افزود: زمانی دانشجوی موفقی خواهید بود که از یاد گرفتن لذت ببرید. زمانی که به این مرحله برسید، ادامه مسیر یادگیری برای شما بسیار ساده‌تر و لذت‌بخش‌تر خواهد شد.

دانشجویان در کنار دانش تخصصی، مهارت‌های عملی را فرا بگیرند

سمنانیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی اظهار کرد: یکی دیگر از توصیه‌های من به دانشجویان این است که مهارت‌های کاری و حرفه‌ای خود را افزایش دهند؛ چراکه برخی مهارت‌ها را نمی‌توان صرفاً از طریق کتاب‌ها، مقالات و مجلات به دست آورد و برای یادگیری آنها باید به‌صورت عملی تمرین کرد.

وی با اشاره به تفاوت مهارت‌های موردنیاز در رشته‌های نظری و تجربی افزود: در حوزه‌های نظری، مهارت‌هایی مانند آمار و ارائه مطالب اهمیت دارند، اما در رشته‌های تجربی، مهارت‌های عملی متعددی وجود دارد که دانشجویان باید آنها را فرا بگیرند و در انجامشان به تسلط و مهارت حرفه‌ای برسند.

مشاور وزیر علوم با اشاره به تجربه تحصیل خود در رشته پزشکی بیان کرد: در دوران تحصیل پزشکی، برای یادگیری برخی مهارت‌های عملی تلاش زیادی می‌کردیم و حتی برای فراگیری این مهارت‌ها پیگیری و تمرین مستمر داشتیم. مهارت‌هایی مانند تزریق، نمونه‌برداری و انجام اقدامات تخصصی از جمله مواردی هستند که یک پزشک باید در آنها تسلط پیدا کند.

سمنانیان ادامه داد: در حوزه‌های تخصصی شما نیز مجموعه‌ای از فنون و مهارت‌ها وجود دارد که باید آنها را یاد بگیرید، تمرین کنید و در نهایت به سطحی از تسلط حرفه‌ای برسید.

دانشجویان باید در مسیر تحصیل به شخصیت علمی متفاوتی دست پیدا کنند

وی با اشاره به ضرورت تحول علمی و فردی دانشجویان در دوران تحصیل گفت: در مقطعی از تحصیل، چه در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و چه دکتری، باید به نقطه‌ای برسید که خودتان متوجه شوید شخصیت علمی جدیدی پیدا کرده‌اید و نسبت به گذشته متفاوت شده‌اید.

مشاور وزیر علوم افزود: این تحول باید در توان علمی، دانش تخصصی، قدرت استفاده از واژگان و اصطلاحات علمی، شناخت نظریه‌ها و تئوری‌ها و همچنین نگاه شما به جهان و حرفه تخصصی‌تان نمایان شود.

سمنانیان تأکید کرد: شخصیت علمی شما پیش از ورود به دانشگاه صنعتی امیرکبیر باید با شخصیتی که پس از پایان تحصیل و بازگشت از ایران خواهید داشت، تفاوت اساسی پیدا کند. باید در این مسیر به سطحی از تخصص برسید که خودتان نیز متوجه تغییر و پیشرفت علمی‌تان شوید.

یادگیری فرهنگی و اجتماعی از نخستین روز ورود به ایران آغاز می‌شود

مشاور وزیر علوم در ادامه سخنان خود به بُعد دوم تجربه دانشجویان بین‌المللی، یعنی یادگیری فرهنگی و اجتماعی، پرداخت و گفت: یادگیری‌های فرهنگی و اجتماعی حتی زودتر از یادگیری‌های علمی آغاز می‌شوند. از همان زمانی که از هواپیما پیاده می‌شوید، با محیط، رفتارها، آداب و رسوم و تفاوت‌های فرهنگی جامعه میزبان مواجه خواهید شد.

وی با اشاره به تجربه ارتباط خود با مهمانان خارجی اظهار کرد: برای نمونه، در ارتباطی که با یک مهمان ژاپنی داشتم، درباره تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی میان ایران و ژاپن گفت‌و‌گو کردیم. هر جامعه‌ای روش‌ها، منش‌ها و باور‌های فرهنگی خاص خود را دارد و مردم هر کشور نیز به فرهنگ و پیشینه خود علاقه‌مند هستند.

سمنانیان با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران افزود: ایران از جمله کشور‌هایی است که از فرهنگ و تاریخ بسیار کهنی برخوردار است و دانشجویان بین‌المللی فرصت دارند در مدت حضور خود در این کشور، با بخش‌های مختلف این میراث فرهنگی و اجتماعی آشنا شوند.

دانشجویان تجربیات علمی و فرهنگی خود را ثبت و به دیگران منتقل کنند

وی با توصیه به دانشجویان بین‌المللی برای ثبت خاطرات و تجربیات دوران تحصیل گفت: پیشنهاد می‌کنم دفترچه‌ای برای ثبت خاطرات و تجربیات خود داشته باشید و اتفاقات، آموخته‌ها و مشاهدات علمی، اجتماعی و فرهنگی‌تان را در آن یادداشت کنید.

مشاور وزیر علوم ادامه داد: این تجربیات را صرفاً به حافظه خود نسپارید؛ زیرا یادداشت‌هایی که در دوران تحصیل تهیه می‌کنید، در سال‌های آینده برایتان بسیار ارزشمند و لذت‌بخش خواهد بود و می‌توانید بار دیگر به آنها مراجعه کنید.

سمنانیان تأکید کرد: زمانی که به کشور خود بازمی‌گردید، حتماً تجربیات علمی و فرهنگی‌تان را با خانواده، اقوام و دوستان در میان بگذارید. همان‌طور که تحصیلات پزشکی من موجب افزایش سطح آگاهی‌های بهداشتی خانواده‌ام شد، شما نیز باید آموخته‌ها و تجربیات خود را به اطرافیان منتقل کنید.

وی افزود: انتقال دانش تخصصی ممکن است برای همه افراد به یک شکل امکان‌پذیر نباشد، اما می‌توانید تجربیات عمومی علمی و همچنین آموخته‌های فرهنگی و اجتماعی خود را با خانواده و دوستانتان به اشتراک بگذارید.

توصیه سمنانیان به دانشجویان بین‌المللی برای آشنایی با شعر فارسی

مشاور وزیر علوم با تأکید بر اهمیت آشنایی دانشجویان بین‌المللی با ادبیات فارسی اظهار کرد: توصیه می‌کنم در مدت حضور خود در ایران، چند بیت شعر فارسی را حفظ کنید؛ چراکه ایران سرزمین شعر و ادب است و شعر جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ و زندگی ایرانیان دارد.

وی افزود: ایرانیان در زندگی روزمره خود نیز از شعر استفاده می‌کنند و بسیاری از مفاهیم، مثال‌ها و برداشت‌های فرهنگی و اجتماعی آنها با شعر پیوند خورده است.

سمنانیان با اشاره به جایگاه شاعران برجسته ایرانی گفت: مولانا، سعدی، حافظ و فردوسی هرکدام جایگاه ویژه‌ای در ادبیات ایران و جهان دارند. برای نمونه، آثار مولانا در خارج از ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و در برخی کشور‌های غربی با نام رومی شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: علاقه‌مندان در کشور‌های دیگر نیز از خواندن آثار مولانا به زبان انگلیسی لذت می‌برند، اما ترجمه نمی‌تواند تمام عمق و ظرافت‌های معنایی شعر فارسی را منتقل کند.

زبان فارسی بخشی از میراث مشترک فرهنگی ملت‌هاست

سمنانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت یادگیری زبان فارسی گفت: زبان فارسی از قدمت و غنای واژگانی بالایی برخوردار است و توصیه می‌کنم دانشجویان بین‌المللی به یادگیری این زبان و شناخت واژگان آن علاقه‌مند شوند.

وی با بیان اینکه برای برقراری ارتباط روزمره به تعداد محدودی از واژگان نیاز است، افزود: با این حال، هرچه سطح علمی و تخصصی افراد بالاتر می‌رود، دایره واژگان و اصطلاحات مورد استفاده آنها نیز گسترده‌تر می‌شود. دانشگاهیان و متخصصان باید علاوه بر واژگان عمومی، با اصطلاحات تخصصی و ظرفیت‌های زبانی نیز آشنا باشند.

مشاور وزیر علوم با اشاره به تأثیر متقابل زبان‌ها بر یکدیگر اظهار کرد: زبان‌ها همواره از یکدیگر تأثیر پذیرفته‌اند و این تبادل واژگانی به‌ویژه میان جوامعی که ارتباط و همزیستی بیشتری با یکدیگر داشته‌اند، گسترده بوده است.

سمنانیان با اشاره به تأثیر زبان عربی بر فارسی گفت: در برخی برآورد‌ها سهم قابل‌توجهی از واژگان زبان فارسی دارای ریشه عربی دانسته می‌شود که بخشی از آن به دلیل ارتباطات تاریخی، فرهنگی و دینی میان دو جامعه است.

وی در ادامه به ورود برخی واژگان فارسی به زبان عربی اشاره کرد و افزود: واژه «گنج» از جمله نمونه‌هایی است که در زبان عربی به شکل «کنز» به کار رفته است. همچنین واژه «پردیس» با صورت «فردوس» در زبان عربی و واژه «پارادایس» در زبان انگلیسی ارتباط ریشه‌شناختی دارد.

ردپای واژگان فارسی در زبان‌های انگلیسی، روسی و اردو

مشاور وزیر علوم با اشاره به تأثیر زبان فارسی بر سایر زبان‌های جهان گفت: تعداد قابل‌توجهی از واژگان زبان‌های دیگر، از جمله انگلیسی، ریشه یا پیشینه‌ای مرتبط با زبان فارسی دارند و بررسی این واژگان می‌تواند برای دانشجویان جالب توجه باشد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از این واژگان افزود: واژه انگلیسی «اورنج» که به معنای پرتقال است، در برخی روایت‌های ریشه‌شناختی با واژه فارسی «نارنج» مرتبط دانسته می‌شود. همچنین در زبان‌های مختلف، نمونه‌های دیگری از تأثیر و تبادل واژگانی میان فارسی و زبان‌های دیگر وجود دارد.

سمنانیان در ادامه با اشاره به تأثیر زبان روسی بر فارسی بیان کرد: برخی واژگان مانند سماور، درشکه و بشکه از زبان روسی وارد زبان فارسی شده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که تبادل زبانی فرآیندی دوسویه است.

وی همچنین به نمونه‌هایی از واژگان فارسی در زبان اردو اشاره کرد و گفت: زبان اردو نیز از زبان فارسی تأثیر زیادی پذیرفته است و بخش قابل‌توجهی از واژگان آن ریشه فارسی دارند.

مشاور وزیر علوم در پایان این بخش تأکید کرد: تبادل و تعامل زبانی میان ملت‌ها، به‌ویژه کشور‌های همسایه، اهمیت زیادی دارد و دانشجویان بین‌المللی باید از فرصت حضور در ایران برای آشنایی بیشتر با زبان فارسی و ظرفیت‌های واژگانی آن استفاده کنند.

دانشجویان بین‌المللی از فرصت بازدید از آثار تاریخی ایران استفاده کنند

سمنانیان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری ایران اظهار کرد: نمی‌شود به ایران سفر کنید، اما از مجموعه تاریخی عالی‌قاپو بازدید نکنید؛ نمی‌شود به ایران بیایید و مسجد شیخ لطف‌الله را که از زیباترین مساجد جهان به شمار می‌رود، نبینید و نمی‌شود در ایران حضور داشته باشید، اما عظمت تخت جمشید را از نزدیک مشاهده نکنید.

وی افزود: ایران از نظر آثار تاریخی، بنا‌های ماندگار و میراث فرهنگی بسیار غنی است و دانشجویان باید از تعطیلات آخر هفته و فرصت حضور خود در کشور برای بازدید از این آثار استفاده کنند.

مشاور وزیر علوم تأکید کرد: هرکدام از این آثار تاریخی، پشتوانه‌ای از تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران را در خود جای داده‌اند و آشنایی با آنها می‌تواند تجربه فرهنگی ارزشمندی برای دانشجویان بین‌المللی ایجاد کند.

سمنانیان با درخواست از رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای برنامه‌ریزی منسجم در این زمینه گفت: از رئیس دانشگاه درخواست می‌کنم با نگاه و برنامه‌ریزی مناسب، زمینه بازدید‌های فرهنگی و تاریخی دانشجویان بین‌المللی را به‌صورت منظم فراهم کنند؛ چراکه آنچه تاکنون به آن اشاره کردم، تنها بخش کوچکی از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی ایران است.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان باید درباره مکان‌هایی که از آنها بازدید می‌کنند، مطالعه داشته باشند، تاریخچه آنها را بشناسند و با نگاه عمیق‌تری به این آثار توجه کنند؛ چراکه شما دانشجو هستید و باید از فرصت یادگیری در همه زمینه‌ها استفاده کنید.