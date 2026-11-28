به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ از پکن، این گردهمایی با همت رایزنی علمی ایران در چین ، برگزارو ضمن آشنایی دانشجویان جدید با یکدیگر و تبادل تجربه درباره شرایط تحصیل و زندگی در چین، برخی مسائل و مقررات کنسولی مرتبط با دانشجویان ایرانی تشریح شد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56825999"><script type="text/JavaScript" src="/fa/news/play/embed/5978877/56825999?width=600&height=350"></script></div>

بگفته رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در کشورهای چین، کره جنوبی و ژاپن، مستقر در چین هم اکنون بیش از ۴ هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه‌های مختلق کشور چین تحصیل می‌کنند.

آقای امین بذرافشان با اشاره به پراکندگی جغرافیایی دانشجویان ایرانی گفت: دانشجویان ایرانی در شهرهای مختلف چین از جمله دالیان، پکن، گوانگجو، شنژن، چونگ‌چینگ، هانگژو و منطقه خودمختار سین‌کیانگ مشغول به تحصیل هستند.

رایزن علمی ایران مستقر درپکن از استقبال افزاینده دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های چین خبرداد و گفت : به‌طور میانگین سالانه بیش از ۷۰۰ دانشجو به جمع دانشجویان ایرانی در این کشور اضافه می‌شود. وی حمایت مناسب دانشگاه‌های چین از دانشجویان بین‌المللی، پیشرفت‌های علمی و فناوری این کشور که موجب ارتقای جایگاه برخی دانشگاه‌های آن به جمع ۱۰ دانشگاه برتر جهان شده، ارائه بورسیه‌های تحصیلی و همچنین پایین‌تر بودن هزینه‌های تحصیل و زندگی در چین در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا را از مهم‌ترین دلایل افزایش استقبال دانشجویان ایرانی از ادامه تحصیل در چین عنوان کرد.

در بخش دیگری از این برنامه، دانشجویان در نشستی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، مسائل، مشکلات و دغدغه‌های خود را در زمینه‌های مختلف تحصیلی، اقامتی و کنسولی مطرح کردند و پاسخ‌ها و راهنمایی‌های لازم را دریافت کردند.

این گردهمایی با هدف تقویت ارتباط میان دانشجویان ایرانی، آشنایی بیشتر آنان با ظرفیت‌های حمایتی و کنسولی و پیگیری مسائل و مشکلاتشان برگزار شد.

توسعه ارتباط میان جامعه دانشجویی ایرانی در چین و نهادهای مسئول، در کنار بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی این دانشجویان، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های دانشگاهی و علمی میان ایران و چین باشد.