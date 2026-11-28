با رضایت خانواده زنده‌یاد مریم آبیاری، بانوی ۴۲ ساله کرمانشاهی ، اعضای بدن وی برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،کارشناس مسئول بیماران خاص و صعب‌العلاج از ثبت هفتمین مورد اهدای عضو در استان کرمانشاه طی سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: با رضایت خانواده زنده‌یاد مریم آبیاری، بانوی ۴۲ ساله، اعضای بدن این بیمار برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.

محمد آذریار با اشاره به ارزشمند بودن این اقدام انسان‌دوستانه افزود: تصمیم خانواده این بانوی درگذشته در شرایط دشوار از دست دادن عزیزشان، زمینه‌ساز امید دوباره برای بیمارانی شد که در انتظار دریافت عضو پیوندی هستند.

کارشناس مسئول بیماران خاص و صعب‌العلاج از خانواده وی به دلیل موافقت با اهدای عضو و مشارکت در نجات جان بیماران قدردانی کرد.