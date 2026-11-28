به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس استاندار گیلان صبح امروز شنبه در آخرین جلسه بررسی آخرین وضعیت بازسازی بازار سوخته رشت، در سالن غدیر استانداری، با قدردانی از صبوری و همراهی بازاریان در ماه‌های پس از حادثه آتش‌سوزی گفت: از تک‌تک بازاریان عزیز که در این فاصله حدود ۱۰ ماهه و حتی بیشتر، با وجود مشکلات و شرایط دشوار، صبوری و همراهی کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم؛ این رفتار نشان‌دهنده نجابت و بزرگواری مردم گیلان است.

وی با بیان اینکه بازار رشت تنها یک مرکز اقتصادی و تجاری نیست، افزود: این بازار بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شهر رشت به شمار می‌رود و قدمتی چندصدساله دارد؛ ازاین‌رو، بازسازی آن نباید صرفاً به مرمت چند واحد تجاری محدود شود، بلکه باید با توجه به جایگاه تاریخی، اجتماعی و اقتصادی این مجموعه و مطالبات بازاریان و مردم دنبال شود.

استاندار گیلان با اشاره به همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در روند بازسازی بازار بیان کرد: مجموعه‌هایی همچون آب، برق، گاز، مخابرات و بیمه در این مسیر همکاری ارزشمندی داشتند و مسائل و مشکلات مطرح‌شده را در جلسات مختلف با جدیت پیگیری کردند.

هادی حق شناس با اشاره به تداوم پیگیری مسائل و مشکلات بازاریان رشت گفت: این جلسه تقریباً آخرین نشست از سلسله جلسات منظم هفتگی درباره بازسازی بازار است، اما به معنای پایان ارتباط و پیگیری مطالبات بازاریان نیست و همچنان در خدمت آنان هستیم و مسائل و مشکلات احتمالی را دنبال خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی هر آنچه در توان داشته‌اند برای کمک به بازسازی بازار انجام داده‌اند، افزود: همکاری و همراهی این دستگاه‌ها همچنان ادامه خواهد داشت، هرچند جلسات منظم هفتگی به روال گذشته برگزار نمی‌شود.

استاندار گیلان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای پرداخت مطالبات بیمه‌ای کسبه گفت: خوشبختانه پس از پیگیری‌های متعدد و سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به گیلان، مسئله بیمه نیز به نتیجه رسیده و پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های بیمه‌ای کسبه‌ای که دارای پوشش بیمه بوده‌اند، در همین هفته به‌طور کامل پرداخت شود؛ همچنین برای واحد‌هایی که پوشش بیمه نداشتند نیز پرداخت‌هایی در نظر گرفته شده است.

هادی حق شناس با اشاره به برآورد پرداخت حدود هزار میلیارد تومان از محل منابع بیمه‌ای خاطرنشان کرد: امیدواریم این منابع در همین هفته پرداخت شود تا به تسریع روند تکمیل و بازسازی بازار رشت کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد با تأمین منابع پیش‌بینی‌شده و تداوم تلاش‌ها، بازار رشت پیش از فرارسیدن نخستین سالگرد حادثه آتش‌سوزی، به شرایط عادی بازگردد و کسبه بتوانند فعالیت اقتصادی خود را با رونق از سر بگیرند.

استاندار گیلان با اشاره به ضرورت درس‌آموزی از حوادث و تبدیل تجربه‌های تلخ به راهکار‌های پیشگیرانه گفت: در جهان دریانوردی، پس از وقوع حوادث دریایی، ابعاد اتفاق بررسی و درس‌های حاصل از آن در قالب قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی ثبت می‌شود تا از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود؛ بنابراین حادثه بازار رشت نیز باید به تجربه‌ای ارزشمند برای پیشگیری از اتفاقات مشابه در آینده تبدیل شود.