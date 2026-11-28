تبریک وزارت ورزش درپی کسب نخستین نشان تنیسروی میز جوانان ایران در جهان
وزارت ورزش و جوانان در پی کسب نخستین نشان تاریخ تنیس روی میز ایران در بخش دوبل مسابقات قهرمانی جوانان جهان، پیام تبریک صادر کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
کسب نخستین مدال تنیس روی میز ایران در رقابتهای دوبل قهرمانی جوانان جهان، اتفاقی ماندگار در تاریخ این رشته ورزشی و حاصل توانمندی، تلاش و شایستگی بنیامین فرجی، استعداد برجسته تنیس روی میز ایران، در همراهی با آلن کورماگلیف از قزاقستان است.
حضور در جمع چهار تیم برتر جهان و دستیابی به مدال برنز این رقابتها، نشان از ظرفیت و توان رقابتی ورزشکاران جوان ایران در عرصه بینالمللی دارد و ثبت این دستاورد، نویدبخش مسیرهای روشنتر در آینده تنیس روی میز کشور است.
این موفقیت را به بنیامین فرجی، خانواده وی، فدراسیون تنیس روی میز، مربیان و کادر فنی، خانواده تنیس روی میز و جامعه ورزش کشور تبریک میگوییم و برای این ورزشکار شایسته و دیگر استعدادهای جوان ایران در ادامه مسیر قهرمانی، آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.