بسم الله الرحمن الرحیم

کسب نخستین مدال تنیس روی میز ایران در رقابت‌های دوبل قهرمانی جوانان جهان، اتفاقی ماندگار در تاریخ این رشته ورزشی و حاصل توانمندی، تلاش و شایستگی بنیامین فرجی، استعداد برجسته تنیس روی میز ایران، در همراهی با آلن کورماگلیف از قزاقستان است.

حضور در جمع چهار تیم برتر جهان و دستیابی به مدال برنز این رقابت‌ها، نشان از ظرفیت و توان رقابتی ورزشکاران جوان ایران در عرصه بین‌المللی دارد و ثبت این دستاورد، نویدبخش مسیر‌های روشن‌تر در آینده تنیس روی میز کشور است.

این موفقیت را به بنیامین فرجی، خانواده وی، فدراسیون تنیس روی میز، مربیان و کادر فنی، خانواده تنیس روی میز و جامعه ورزش کشور تبریک می‌گوییم و برای این ورزشکار شایسته و دیگر استعداد‌های جوان ایران در ادامه مسیر قهرمانی، آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.