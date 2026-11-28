به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نقی میرزاکریمی با تشریح جزئیات این خبر گفت: محیط بانان این اداره در جریان عملیاتی چندساعته و در تاریکی شب، در ارتفاعات روستای آیینه ورزان، واقع در دامنه جنوبی زرین کوه، چهار شکارچی غیرمجاز غیربومی را که قصد اقامت شبانه در غار منطقه را داشتند، دستگیر کردند.

وی افزود: در این عملیات، یک قبضه سلاح برنو غیرمجاز نیز کشف و ضبط شد و پس از تشکیل پرونده، متهمان با دستور مقام قضایی برای تکمیل تحقیقات تحت نظر قرار گرفتند.

میرزارکریمی با اشاره به استمرار گشت‌ها و پایش‌های حفاظتی در مناطق کوهستانی شهرستان بیان کرد: رصد و کنترل ارتفاعات چنار شرق، آیینه ورزان، خسروان و جابان به صورت ویژه در دستور کار محیط بانان و بسیجیان پایگاه شهید جهان آرا قرار دارد و با هرگونه تخلف زیست محیطی و شکار غیرمجاز برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند در پایان خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده متهمان و طی مراحل قانونی با هماهنگی مقام قضایی در حال انجام است.