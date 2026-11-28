به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، انتخابات فدراسیون تیراندازی با کمان روز ۳۰ آذر ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و تاکنون صلاحیت مدیریتی پنج نفر از ثبت‌نام‌کنندگان برای حضور در این انتخابات تأیید شده است.

حجت‌الله واعظی، غلامرضا شعبانی‌بهار، محمدحسین واقف‌زاده، محسن باقریان فرح‌آبادی و محمدعلی حسینی افرادی هستند که صلاحیت مدیریتی آنها برای حضور در انتخابات تأیید شده است.

البته اسامی نهایی نامزد‌های انتخابات فدراسیون تیراندازی با کمان پس از دریافت استعلام از نهاد‌های ذی‌صلاح و اعلام رسمی وزارت ورزش و جوانان مشخص خواهد شد.