رییس پلیس راه خوزستان گفت: رانندگانی که در جاده‌های استان رفتار‌های مخاطره آمیز و سرعت بحرانی داشته باشند، خودروی آنها به مدت ۵ روز توقیف خواهد شد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند بیان کرد: رانندگانی که با سرعتی بالاتر از ۳۰ کیلومتر در ساعت از حدمجاز در جاده های استان تردد کنند به عنوان رانندگان مخاطره آمیز قلمداد و با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

وی با اشاره به سرعت‌های مطمئنه و قانونی افزود: سرعت مجاز در آزادراه ۱۲۰، بزرگراه ۱۱۰ و جاده های اصلی ۹۵ کیلومتر در ساعت است و بیش از این سرعت تخلف محسوب می‌شود.

سرهنگ حسنوند اظهار داشت: رانندگان متخلف همچنین به بهداری فراجای استان معرفی خواهند شد و آزمون سلامت و هوشیاری از آن ها گرفته می‌شود.

رییس پلیس راه خوزستان با اشاره به اینکه دوربین های ثابت جاده‌ای در استان سرعت های بحرانی را اعلام می کنند ادامه داد: با استفاده از این دوربین‌ها اطلاعات شخص متخلف شناسایی و به پلیس فراجا برای توقیف راننده اطلاع داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه سرعت مطمئنه در کاهش تصادفات و حوادث رانندگی بسیار اثر گذار است، عنوان کرد: زمانی که راننده سرعت پایینی داشته باشد در صورت وقوع حادثه نیز آسیب کمتری را خواهد دید.

رییس پلیس راه خوزستان پیش‌تر از افزایش چهار درصدی تلفات فوتی تصادفات جاده‌ای استان در نیمه نخست سال خبر داده و عوامل انسانی، وضعیت ایمنی راه‌ها، کیفیت خودروها و شرایط اقلیمی را از عوامل موثر در وقوع تصادفات عنوان کرده و بر ضرورت رفع نقاط ناایمن و اصلاح نواقص ایمنی محورهای پرخطر استان تاکید کرده بود.

پیش‌تر نیز مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای خوزستان از اختصاص چهار هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال اعتبار و سه هزار تن قیر برای لکه‌گیری و روکش آسفالت محورهای شریانی استان خبر داده بود.

همچنین هفت هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال برای اجرای ۲۳ طرح عمرانی در شهرستان‌های مسجدسلیمان، لالی، اندیکا، هفتکل، رامهرمز و رامشیر اختصاص یافته است.