بخش قلب ساختمان پزشکان حضرت جوادالائمه (ع) زارچ با مشارکت یک خیر نیک‌اندیش و هزینه‌کرد ۶۰۰ میلیون تومان، به یاد مرحوم محمدعلی وکیلی تجهیز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بخش قلب ساختمان پزشکان حضرت جوادالائمه (ع) زارچ با مشارکت یک خیر نیک‌اندیش و هزینه‌کرد ۶۰۰ میلیون تومان، به یاد مرحوم محمدعلی وکیلی تجهیز شد. این اقدام خیرخواهانه همزمان با نخستین سالگرد درگذشت مرحوم محمدعلی وکیلی و با مشارکت فرزند وی انجام شد و هدف از آن، توسعه امکانات درمانی و ارتقای سطح خدمات به بیماران قلبی در شهرستان زارچ است.

حجت‌الاسلام طباطبایی امام جمعه زارچ، با قدردانی از این اقدام نیکوکارانه، تداوم سنت حسنه وقف و مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های درمانی را از عوامل مؤثر در ارتقای خدمات سلامت و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم دانست.

مسئول ساختمان پزشکان حضرت جوادالائمه (ع) زارچ نیز با اشاره به میزان مراجعه‌کنندگان به این مرکز گفت: ماهانه حدود ۵۰۰ نفر به این مجموعه مراجعه می‌کنند و به‌طور میانگین روزانه برای ۱۰ بیمار دارای مشکلات قلبی، خدمات نوار قلب به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

رفیعی با اشاره به نیاز این مرکز به تجهیزات پزشکی بیشتر، از جمله تخت بستری و دستگاه سونوگرافی، از خیران و نیکوکاران دعوت کرد با مشارکت در تأمین این امکانات، زمینه توسعه خدمات درمانی و حضور بیشتر پزشکان متخصص در شهرستان زارچ را فراهم کنند.

این اقدام خیرخواهانه گامی در مسیر تقویت زیرساخت‌های سلامت و گسترش دسترسی مردم زارچ به خدمات درمانی تخصصی‌تر به شمار می‌رود.