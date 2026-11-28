\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0644 \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u0628\u0647 \u067e\u06cc\u0634\u0646\u0647\u0627\u062f \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0645\u0648\u0627\u0641\u0642\u062a \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0635\u0646\u0641\u06cc \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0628\u0644\u06cc\u062a \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f9 \u00a0\u0622\u0630\u0631 \u0645\u0627\u0647 \u0646\u06cc\u0645 \u0628\u0647\u0627\u0621 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0628\u0627 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u062f\u0648 \u0631\u0648\u0632 \u062b\u0627\u0628\u062a \u0639\u0631\u0636\u0647 \u0628\u0644\u06cc\u062a \u0646\u06cc\u0645 \u0628\u0647\u0627\u0621 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0648 \u0633\u0647\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647\u060c \u0627\u0632 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062a \u0633\u0647 \u0631\u0648\u0632 \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0631\u0648\u06cc \u067e\u0631\u062f\u0647 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0646\u06cc\u0645 \u0628\u0647\u0627\u0621 \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.