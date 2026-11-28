عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تحولات جدید در دکترین دفاعی کشور، از شکل‌گیری راهبرد‌های نوین نظامی در ارتش و سپاه خبر داد و گفت: نیروی دریایی ارتش در مسیر تغییر دکترین نظامی، افق بسیار روشنی پیش رو دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،فداحسین مالکی با اشاره به فرارسیدن مناسبت ۷ آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به بیان جزئیاتی از نشست کمیسیون امنیت ملی با فرماندهان نیروی دریایی ارتش پرداخت و گفت: بر اساس مباحث مطرح‌شده در این جلسات، ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسیر تغییر دکترین نظامی، افق بسیار روشنی پیش رو دارد؛ این تحولات هم در حوزه نیروی دریایی و هم در حوزه نیروی هوایی در حال پیگیری است.

نماینده مردم زاهدان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تغییر سناریو‌ها و راهبرد‌ها در دکترین دفاعی ایران، چه در ارتش و چه در سپاه، به معنای شکل‌گیری یک تحول جدید است که قطعاً برای دنیا شگفت‌انگیز خواهد بود. محصولاتی که در این مسیر طراحی و تولید می‌شوند، در صورت وقوع جنگ، ظرفیت‌های جدیدی را برای استفاده ایران فراهم خواهند کرد.

وی با اشاره به عملکرد موشکی کشور در عملیات‌های اخیر، گفت: بخشی از این تحولات و توانمندی‌ها را می‌توان در عملیات‌های موشکی و اقدامات پراکنده‌ای که انجام شده، مشاهده کرد؛ این تحولات نشان‌دهنده حرکت ایران به سمت راهبرد‌ها و توانمندی‌های جدید دفاعی است.

مالکی همچنین با اشاره به تحولات بین‌المللی و مواضع مطرح‌شده در اجلاس چین، اظهار کرد: آنچه در این اجلاس از سوی سران چین و روسیه در قبال ترامپ مطرح شد، در واقع حاوی دو پیام بود؛ نخست اینکه ایران با توجه به فناوری‌های جدیدی که در سامانه دفاعی خود به کار گرفته، قطعاً در برابر فشار‌ها کوتاه نخواهد آمد و دوم اینکه در صورت وقوع جنگ، کشور‌های دیگر نیز ممکن است درگیر تحولات آن شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: معنای این مواضع آن است که اگر جنگی اتفاق بیفتد و ترامپ شاهد حضور آشکارتر روسیه و چین در کنار ایران باشد، نباید از این موضوع تعجب کند؛ چراکه ایران در ارزیابی‌های مربوط به قدرت نظامی و دفاعی خود، به‌عنوان یک قدرت چهارم مطرح است.