به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، راضیه رستمی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان، از برگزاری محافل انس با قرآن کریم در ۲ هزار مدرسه خراسان شمالی همزمان با گرامیداشت هفته قرآن، عترت و نماز خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در محیط‌های آموزشی اظهار کرد: این محافل نورانی، فرصتی ارزشمند برای تعمیق انس دانش‌آموزان با کلام وحی، تقویت باور‌های دینی و گسترش معنویت در فضای مدارس است و زمینه‌ساز پیوند عمیق‌تر نسل آینده با معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) خواهد بود.

رستمی افزود: این برنامه‌ها به یاد رهبر شهید انقلاب و شهدای دانش‌آموز میناب برگزار می‌شود و دانش‌آموزان با گردهمایی در محافل قرآنی و تلاوت آیات نورانی وحی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، بر استمرار راه ایمان، معرفت و معنویت تأکید می‌کنند.