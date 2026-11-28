به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ساخت مجموعه ورزشی و استخر سرپوشیده در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع و زیربنای هزار و ۵۰۰ مترمربع و با اعتبار بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات قرارگاه محرومیت زدایی ارتش در شهرستان پاسارگاد آغاز شد.

پیش از این به دلیل نبود استخر در شهرستان پاسارگاد، جوانان مسافت زیادی را تا شهرستان‌های همجوار طی می‌کردند که اموضوع علاوه بر تحمیل هزینه‌های رفت‌وآمد، با خطرات و حوادث احتمالی جاده‌ای مواجه می‌شدند.