به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز ۳۶۰ هزار و ۸۵۳ تن محصول شامل ۱۲۵ هزار و ۱۸۵ تن قیر، ۱۰۵ هزار تن کلینکر، ۸۵ هزار و ۶۶۸ تن سیمان، ۲۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۱۵ هزار تن فولاد و ۱۰ هزار تن گوگرد در تالار صادراتی کیش روی تابلو می‌رود.

همچنین ۵۰ هزار و ۴۶۷ تن فولاد در تالار صنعتی و معدنی عرضه می‌شود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم میزبان عرضه ۱۹ هزار و ۱۵۵ تن محصول است. این محصولات شامل ۱۸ هزار و ۲۹۰ تن مواد شیمیایی و ۸۶۵ تن مواد پلیمری می‌شود.

در تالار فرعی هم ۱۵ هزار و ۶۰ تن ضایعات، فولاد، مواد پلیمری و شیمیایی روی تابلو می‌رود.