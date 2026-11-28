تئاتر «فرکانس آخر» به نویسندگی و کارگردانی محسن مسعودی‌ فر هنرمند نام آشنای تئاتر نیشابور به دومین جشنواره ملی چنار استهبان استان فارس راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: دومین جشنواره ملی چنار استهبان با هدف ایجاد فرصت تعامل و تبادل تجربه میان هنرمندان و معرفی ظرفیت‌ های هنری مناطق مختلف کشور برپا خواهد شد.

محمد رضایی افزود: ۱۶ اثر نمایشی از میان ۵۰ اثر ارسالی از ۱۸ استان کشور، برای حضور در دومین جشنواره ملی چنار استهبان انتخاب شده است.

وی خاطرنشان کرد: تئاتر «فرکانس آخر» به نویسندگی و کارگردانی محسن مسعودی فر با بازی فاطمه زهرا عربخانی جواز ورود به دومین جشنواره ملی چناراستهبان فارس را از آن خود کرد.

وی تصریح کرد: دومین جشنواره ملی چنار با محوریت تک گویی (مونولوگ) نمایشی برگزار خواهد شد، قالبی نمایشی که بر اجرای تک‌ نفره، توانمندی بازیگر در انتقال مفاهیم و روایت و ارتباط مستقیم با مخاطب تمرکز دارد و فرصتی برای بروز خلاقیت‌ های فردی هنرمندان و ارائه تجربه‌ های متفاوت در عرصه هنرهای نمایشی فراهم می‌ کند.