به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مهدی افشاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، محل نگهداری و دپوی دارو‌های غیرمجاز و تجهیزات پزشکی را شناسایی و با هماهنگی قضایی بازرسی کرده و تعداد ۵۲۹۷ قلم انواع دارو کمیاب غیرمجاز و ۸۳ دستگاه تجهیزات پزشکی کشف شد که بررسی‌ها نشان داد کالا‌ها در سامانه‌های مربوط ثبت نشده و اسناد گمرکی ارائه‌شده نیز با محموله کشف‌شده مطابقت نداشته است.

به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، در این رابطه پرونده تشکیل و متهم برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.