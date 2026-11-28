رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به پایداری جوی تا اواخر روز یکشنبه گفت:این وضعیت موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان به ویژه تبریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمد امیدفر گفت:بر اساس آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی امروز و فردا به علت سکون نسبی هوا و پایین بودن سرعت وزش باد بر میزان آلودگی هوا در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت آذربایجان شرقی افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه با ادامه این وضعیت انتظار می‌رود وضعیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم شود اظهار کرد: کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی در این بازه زمانی از تردد غیرضروری در فضای آزاد به ویژه مناطق آلوده شهر‌های صنعتی و پرجمعیت خودداری کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت:از عصر روز یکشنبه با نفوذ و فعالیت سامانه بارشی به جو استان از غلظت آلاینده‌های جوی کاسته می‌شود و بارش باران و در نواحی سردسیر و کوهستانی بارش برف پیش بینی می‌شود.

امیدفر با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی تا اوایل هفته آینده در استان ادامه خواهد داشت افزود:فعالیت این سامانه طی روز‌های سه شنبه و چهارشنبه از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد.

وی با بیان اینکه طی چند روز آینده تغییرات دمایی قابل ملاحظه‌ای در استان روی نمی‌دهد گفت: از روز پنجشنبه دمای هوای استان به صورت محسوس کاهش می‌یابد.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته سراب با حداقل دمای منفی ۶ درجه سردترین شهر استان و سومین شهر سرد کشور پس از دشت نمدان اقلید در استان فارس و ایستگاه هواشناسی فرودگاه اردبیل شد.