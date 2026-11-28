

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی مستندات و احراز تخلف و در چارچوب مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، واحد صنفی متخلف را به پرداخت ۱۸ میلیارد و ۲۳۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

سید حمزه لقمانی افزود: این پرونده در پی گزارش بازرسان سازمان صمت تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: اعلام دقیق و به موقع موجودی کالا، از الزامات قانونی فعالان اقتصادی در راستای شفافیت بازار، جلوگیری از احتکار و صیانت از حقوق مصرف کنندگان است.