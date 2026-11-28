رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت جلوگیری از هدررفت منابع ارزشمند انرژی کشور، تلاش صنعت نفت برای بازسازی تأسیسات، افزایش تولید و جمع‌آوری گاز‌های مشعل را شایسته قدردانی دانست و گفت: با همدلی مردم و تولیدکنندگان، زمستان را بدون قطع انرژی تولید مدیریت می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای مسعود پزشکیان در مراسم افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای وزارت نفت، ضمن قدردانی از تلاش مدیران، مهندسان، کارشناسان، کارکنان فنی و شرکت‌های خصوصی فعال در اجرای این پروژه‌ها، اقدامات انجام‌شده در حوزه بازسازی تأسیسات، توسعه ظرفیت تولید و جمع‌آوری گاز‌های مشعل را ارزشمند دانست و بر ضرورت تداوم این مسیر تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نباید حتی یک فوت مکعب از گاز کشور بدون بهره‌برداری هدفمند سوزانده شود، اظهار داشت: تلاش‌های صورت‌گرفته برای جمع‌آوری گاز‌های مشعل قابل قدردانی است، اما باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که هیچ‌یک از منابع ارزشمند انرژی کشور به‌صورت بی‌هدف از دست نرود.

آقای پزشکیان همچنین با اشاره به نقش زیرساخت‌های انرژی در تأمین نیاز‌های مردم و استمرار فعالیت بخش‌های تولیدی کشور، تلاش کارکنان صنعت نفت برای فراهم‌سازی ظرفیت‌های مورد نیاز را اقدامی مهم دانست و از مشارکت شرکت‌های خصوصی در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و بازسازی تأسیسات قدردانی کرد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، همراهی مردم در اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع را ضروری دانست و با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف گاز، برق، بنزین، گازوئیل، سایر سوخت‌ها و آب، تأکید کرد: همدلی میان مردم، تولیدکنندگان، مدیران و کارشناسان و مشارکت همگانی در مصرف بهینه منابع، زمینه عبور از مشکلات و ناکام ماندن دشمنان در ایجاد نارسایی و فشار بر کشور را فراهم می‌کند.

آقای پزشکیان با اشاره به ضرورت مدیریت شرایط در فصل زمستان، اظهار امیدواری کرد با همت، همدلی و همراهی مردم و مجموعه فعالان حوزه انرژی، زمستان پیش‌رو به‌گونه‌ای مدیریت شود که برق، گاز، بنزین و سوخت مورد نیاز بخش تولید قطع نشود.

رئیس جمهور همچنین بر نقش مؤثر روحانیت، ائمه جمعه، هنرمندان، ورزشکاران و سایر گروه‌های اثرگذار جامعه در ترویج فرهنگ بهره‌وری و مصرف صحیح انرژی تأکید کرد و خواستار مشارکت همه بخش‌های جامعه در این زمینه شد.