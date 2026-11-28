فرماندار جویبار: همزمان با هفته بسیج، طرح ساماندهی گلزار شهدای منطقه پهناب جویبار با اعتبار بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرماندار جویبار گفت: همزمان با هفته بسیج، طرح ساماندهی گلزار شهدای منطقه پهناب جویبار با اعتبار بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با تلاش بسیج سازندگی سپاه این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

محمد مدانلو، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا افزود : شهدا نماد پایمردی، ایثار و رشادت ملت ایران هستند و بسیاری از این عزیزان با روحیه و تفکر بسیجی در راه دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی جانفشانی کردند.

وی با تأکید بر زنده بودن تفکر بسیجی در جامعه افزود: تفکر بسیجی محدود به دوران دفاع مقدس نیست، بلکه امروز نیز در عرصه‌های مختلف خدمت و سازندگی جریان دارد و همین روحیه ایثار، اخلاص و مسئولیت‌پذیری است که دشمنان از آن هراس دارند.

مدانلو با قدردانی از تلاش‌های بسیج سازندگی سپاه جویبار تصریح کرد: ساماندهی گلزار شهدا علاوه بر تکریم مقام شامخ شهیدان، اقدامی ارزشمند برای حفظ فرهنگ ایثار و انتقال آرمان‌های شهدا به نسل‌های آینده است.

این طرح با حضور مدیرکل بنیاد شهید، فرمانده سپاه شهرستان، خانواده‌های معظم شهدا، مردم و مسئولان و به دست مادر شهید افتتاح شد.