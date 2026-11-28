پلیس دانمارک یک جوان ۱۸ ساله را در ارتباط با نفوذ به سامانه ملی ثبت احوال این کشور و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات هویتی ۱۱ هزار نفر بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یورونیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داد: مقام‌های دانمارکی از بازداشت یک جوان ۱۸ ساله در ارتباط با حمله سایبری به سامانه ثبت احوال ملی این کشور خبر داده‌اند.

وزارت امور دیجیتال دانمارک اعلام کرد: این رخنه امنیتی در تاریخ ۲۳ نوامبر شناسایی شده و طی آن افراد غیرمجاز به اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ملی ثبت احوال موسوم به CPR دسترسی پیدا کرده‌اند.

به گفته این وزارتخانه، حمله با کمک سامانه جدید پایش فنی مراجعات شناسایی و متوقف شده است؛ سامانه‌ای که پس از وقوع رخداد امنیتی قبلی برای نظارت بر دسترسی‌ها راه‌اندازی شده بود.

پلیس دانمارک نیز اعلام کرد: فرد بازداشت‌شده به اتهام دسترسی غیرمجاز به سامانه ثبت احوال و دستیابی به اطلاعات هویتی ۱۱ هزار نفر، تحت بازداشت موقت قرار گرفته است.

این حادثه در شرایطی رخ می‌دهد که اوایل اکتبر، اوایل مهر ماه، نیز یک حمله سایبری جداگانه علیه سامانه ثبت احوال دانمارک گزارش شده بود. در جریان آن رخداد، اطلاعات مربوط به حدود ۸.۸ میلیون نفر در معرض دسترسی غیرقانونی قرار گرفت. با وجود به‌روزرسانی سامانه‌های امنیتی پس از این حمله، عاملان آن همچنان شناسایی نشده‌اند.

پس از حمله اکتبر، فردی ناشناس از طریق یک پیام‌رسان رمزگذاری‌شده با روزنامه دانمارکی پلیتیکن تماس گرفت و مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. این فرد مدعی شد با استفاده از اطلاعات ورود یکی از کارکنان سابق یک شرکت کوچک دانمارکی توانسته است به سامانه دسترسی پیدا کند.

همچنین در ماه سپتامبر، سازمان امنیت مدنی دانمارک سطح تهدید حملات سایبری علیه این کشور را به وضعیت «بالا» افزایش داده بود. در ماه‌های اخیر نیز حملات سایبری متعددی علیه زیرساخت‌ها و کسب‌وکار‌های دانمارکی، از جمله سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، گزارش شده است.