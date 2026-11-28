به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی طحان با اشاره به برگزاری دوره تربیت‌مربی پایه هلال احمر گفت: پیش از آغاز دوره، آزمون ورودی از میان ۲۰۴ نفر از علاقه‌مندان برگزار شد تا در نهایت ۴۸ نفر پس از کسب امتیاز لازم، امکان راه‌یابی به دوره تربیت‌مربی پایه به دست آورند. این دوره به مدت ۲۴ ساعت و در دو بخش حضوری و غیرحضوری طراحی و اجرا شده است و فراگیران در طول برنامه با مباحث تخصصی، مهارتی و آموزشی مورد نیاز برای فعالیت در جایگاه مربی آشنا شدند.

وی با تشریح سرفصل‌های آموزشی این دوره بیان کرد: اصول یادگیری و روش تدریس، نحوه آموزش ایمنی، ارزیابی و کنترل علائم حیاتی، احیای قلبی و ریوی، انواع پانسمان و بانداژ، روش‌های حمل و انتقال مصدوم، آسیب‌های بافت نرم، آسیب‌های استخوانی و مفصلی، آتل‌بندی و تثبیت مصدوم از جمله مباحث ارائه‌شده در این دوره است.همچنین نحوه تدریس مباحث اطفای حریق، سوختگی، اسکان اضطراری، مهارت‌های داوطلبی و آمادگی در برابر مخاطرات از دیگر محورهای آموزشی این برنامه است که در کنار اصول یادگیری و فنون تدریس به فراگیران ارائه می‌شود.

طحان با تأکید بر اهمیت ارزیابی علمی و عملی فراگیران تصریح کرد: شرکت‌کنندگان در پایان دوره از طریق آزمون کتبی، آزمون عملی و ارزیابی مهارت روش تدریس مورد سنجش قرار می‌گیرند تا میزان تسلط علمی، توانمندی عملی و آمادگی آنان برای ورود به عرصه مربیگری مشخص شود.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان اظهار داشت: تربیت مربیان توانمند و برخوردار از دانش تخصصی و مهارت‌های آموزشی، یکی از ضرورت‌های توسعه آموزش‌های همگانی است و با افزایش تعداد مربیان واجد صلاحیت، امکان گسترش کمی و کیفی آموزش‌های امدادی و داوطلبانه در سطح شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان فراهم می‌شود و می‌توان گام مؤثرتری در ارتقای آمادگی عمومی جامعه در برابر حوادث و بحران‌ها برداشت.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان در پایان گفت: فراگیرانی که موفق به کسب نمره قبولی در ارزیابی‌های دوره شوند، به‌عنوان مربیان جدید جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان، مجوز تدریس در دوره‌های آمادگی در برابر مخاطرات، مهارت‌های پایه داوطلبی، دادرس، خانه‌های هلال و آموزش‌های مبتنی بر نیاز محلی را دریافت خواهند کرد و می‌توانند در مسیر توسعه و ترویج فرهنگ آموزش و آمادگی در سطح جامعه نقش‌آفرینی کنند.