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هفته یازدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال بوندسلیگای آلمان جمعه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بازی اول هفته تیمهای وردربرمن و بوروسیا مونشن گلادباخ به تساوی پرگل ۳ - ۳ رسیدند. تیم گلادباخ با ۵ امتیاز در قعر جدول (رده هجدهم) ماند و تیم وردبرمن با ۱۹ امتیاز ششم است.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۷ آذر:
اف ث کلن - الفرزبرگ
ماینتس - اونیون برلین
هامبورگ - بایرن مونیخ
پادربورن - شالکه
اشتوتگارت - آینتراخت فرانکفورت
* یک شنبه ۸ آذر:
فرایبورگ - ار بی لایپزیش
هوفنهایم - آگزبورگ
بوروسیا دورتموند - بایرلورکوزن
در جدول تیم بوروسیا دورتموندبا ۲۴ امتیاز صدرنشین است و تیمهای بایرن مونیخ و فرایبورگ با ۲۲ و ار بی لایپزیش با ۲۱ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم قرار گرفتند.