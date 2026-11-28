به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بازی اول هفته تیم‌های وردربرمن و بوروسیا مونشن گلادباخ به تساوی پرگل ۳ - ۳ رسیدند. تیم گلادباخ با ۵ امتیاز در قعر جدول (رده هجدهم) ماند و تیم وردبرمن با ۱۹ امتیاز ششم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۷ آذر:

اف ث کلن - الفرزبرگ

ماینتس - اونیون برلین

هامبورگ - بایرن مونیخ

پادربورن - شالکه

اشتوتگارت - آینتراخت فرانکفورت

* یک شنبه ۸ آذر:

فرایبورگ - ار بی لایپزیش

هوفنهایم - آگزبورگ

بوروسیا دورتموند - بایرلورکوزن

در جدول تیم بوروسیا دورتموندبا ۲۴ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های بایرن مونیخ و فرایبورگ با ۲۲ و ار بی لایپزیش با ۲۱ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.