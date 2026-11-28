هنرمندان چهارمحال و بختیاری با ارائه سه اثر نمایشی متمایز، در نهمین دوره جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت «منطقه آفتاب» حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این رویداد هنری، سه گروه نمایشی «یک هفته راه رفتن در بهشت» به کارگردانی مصطفی محمدی‌دوست، «گرگه زده به گله» به کارگردانی زهرا کوهی و «آدم برفی» به کارگردانی رضا علوی راه یافتند.

این جشنواره که از ۹ تا ۱۲ آذرماه در شهر اراک برگزار می‌شود، با حضور گروه‌های نمایشی از استان‌های اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، قم و مرکزی برگزار می‌شود.

هیئت داوران این دوره از جشنواره نیز متشکل از آرش دادگر، مهدی نصیری و فرهاد بشارتی است.