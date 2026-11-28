به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این دوره از مسابقات ۱۲۰ شطرنج باز ناشنوا و کم شنوا از بیست استان کشور به رقابت پرداختند

این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان و در تمام رده‌های سنی در هفت دور به روش سوئیسی برگزار شد

در پایان این مسابقات در بخش آقایان مبین یوسفی از استان تهران، پوریا جمالی از استان اصفهان و آرش جمشید عینی از استان گیلان و در بخش بانوان هانیه محمدی از استان کهکولیه و بویراحمد، مینو ترکمن از استان همدان و مریم طلوع دنیا مالی از استان خراسان رضوی مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند

نفرات برتر این دوره از مسابقات به مرحله اول اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند.