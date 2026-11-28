مسئول سازندگی ناحیه مقاومت بسیج زارچ از اهدای ۴ سری جهیزیه به ارزش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به زوج‌های جوان نیازمند این شهرستان، همزمان با هفته بسیج و سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.

اهدای ۴ سری جهیزیه به ارزش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به خانواده‌های نیازمند زارچ یزد

اهدای ۴ سری جهیزیه به ارزش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به خانواده‌های نیازمند زارچ یزد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ مطهری‌نسب، از اهدای ۴ سری جهیزیه به ارزش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به زوج‌های جوان نیازمند این شهرستان، همزمان با هفته بسیج و سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.

وی گفت: این جهیزیه‌ها با مشارکت قرارگاه سازندگی زارچ و خیران تهیه و در حاشیه نماز جمعه این شهر به خانواده‌های نیازمند اهدا شد.

مسئول سازندگی ناحیه مقاومت بسیج زارچ با اشاره به اینکه این اقدام با هدف ترویج ازدواج آسان و حمایت از زوج‌های جوان انجام شده است، افزود: ارزش مجموع این چهار سری جهیزیه ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است.

سرهنگ مطهری‌نسب با تأکید بر تداوم این اقدام خداپسندانه اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با جلب مشارکت خیران و همراهی مجموعه‌های حمایتی، زمینه آغاز زندگی مشترک آسان‌تر را برای خانواده‌های نیازمند فراهم کنیم و این مسیر را ادامه دهیم.