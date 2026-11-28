رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از شناسایی و انهدام پاتوق یکی از عوامل توزیع موادمخدر صنعتی در شرق تهران و دستگیری متهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علی عسکری رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از شناسایی و انهدام پاتوق یکی از عوامل توزیع موادمخدر صنعتی در شرق تهران و دستگیری متهم خبر داد و گفت: در پی مطالبات شهروندان و با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل فعالیت یکی از افراد مظنون به توزیع موادمخدر در شرق پایتخت شناسایی و تحت نظر مأموران قرار گرفت.

وی افزود: پس از تکمیل بررسی‌ها و اطمینان از حضور متهم در محل، مأموران در عملیاتی او را دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ با اشاره به بازرسی از محل دستگیری اظهار کرد: در این بازرسی مقداری ماده روان‌گردان شیشه که به گفته پلیس برای توزیع آماده شده بود، کشف و ضبط شد.

به گفته عسکری، متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.