به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،امین قنبری با اشاره به ظرفیت‌های آبی منطقه اظهار کرد: وجود پنج رودخانه دائمی و ۱۱ تالاب در شهرستان‌های پلدختر و معمولان، بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های شیلاتی، افزایش تولید آبزیان و ایجاد اشتغال فراهم کرده است.

به گفته وی مزرعه پرورش ماهی انارود با ظرفیت تولید سالانه ۲۰۰ تن و پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی، پس از تکمیل زیرساخت‌ها آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران و آغاز بهره‌برداری است.

مدیر شیلات پل‌دختر و معمولان با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران از احداث مزارع پرورش ماهیان خاویاری بیان کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه این بخش در حال انجام است و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آبی منطقه، می‌توان پلدختر و معمولان را به یکی از قطب‌های مهم پرورش ماهیان خاویاری کشور تبدیل کرد.

قنبری همچنین از بهره‌برداری کارخانه تولید خوراک آبزیان پلدختر در دهه فجر خبر داد و گفت: این کارخانه با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۳۰ هزار تن، از زیرساخت‌های مهم صنعت آبزی‌پروری در لرستان و غرب کشور به شمار می‌رود.

وی تأمین بخشی از نیاز مزارع پرورش ماهی، کاهش کمبود خوراک آبزیان و تکمیل زنجیره تولید را از اهداف راه‌اندازی این کارخانه دانست و افزود: فعالیت این مجموعه علاوه بر کمک به خودکفایی در تأمین خوراک آبزیان، زمینه توسعه بازار، صادرات و ارزآوری را نیز فراهم می‌کند.

مدیر شیلات پلدختر و معمولان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های آبی، از اولویت‌های شیلات در این دو شهرستان است که می‌تواند به افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار منجر شود.