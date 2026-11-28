به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ کوالالامپور، آیت‌الله احمد مبلغی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی فقه اسلامی، به همراه آیت‌الله حمید درایتی، آیت‌الله مرتضی ترابی، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست و آیت الله حمید شهریاری، اعضای این هیئت هستند که به دعوت رسمی دبیرکل مجمع در این اجلاس حضور می‌یابند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56825958"><script type="text/JavaScript" src="/fa/news/play/embed/5978846/56825958?width=600&height=350"></script></div>

اعضای هیئت ایرانی هنگام ورود به مالزی، مورد استقبال ولی‌الله محمدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حبیب‌رضا ارزانی، رایزن فرهنگی کشورمان در مالزی، قرار گرفتند.

آیت‌الله احمد مبلغی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی فقه اسلامی، در بدو ورود به مالزی، با اشاره به اهمیت این نشست گفت: همه مذاهب اسلامی در شکل‌گیری دیدگاه‌ها و تصمیمات فقهی جهان اسلام مشارکت دارند و مذهب شیعه نیز از گذشته از طریق جمهوری اسلامی ایران در این مجمع حضور داشته است.

وی با بیان اینکه حضور نمایندگان شیعه در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده است، افزود: اکنون کارشناسان و صاحب‌نظران بیشتری برای شرکت در نشست‌ها دعوت می‌شوند و زمینه تعامل و تبادل دیدگاه‌ها میان مذاهب اسلامی فراهم‌تر شده است.

آیت‌الله مبلغی فضای حاکم بر این مجمع را آرام و مبتنی بر گفت‌وگو و تفاهم توصیف کرد و گفت: در این نشست‌ها تعصب مذهبی جایگاهی ندارد و هر مذهب دیدگاه‌ها و مباحث فقهی خود را مطرح می‌کند. فقه شیعه نیز به‌عنوان فقهی پویا و منعطف، همواره مورد توجه دیگر مذاهب اسلامی قرار داشته است.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی فقه اسلامی با تأکید بر اهمیت دستاوردهای این گفت‌وگوها افزود: حاصل این تعاملات می‌تواند به شکل‌گیری چارچوبی مشترک از فقه اسلامی منجر شود که در محافل علمی و دانشگاهی جهان اسلام و دیگر نقاط جهان مورد استفاده قرار گیرد.

ابعاد فقهی و حقوقی هوش مصنوعی، تحولات پزشکی از جمله طب بازساختی، مسائل جدید حقوق خانواده، تحولات صنعت مالی اسلامی و مبانی فقه همزیستی میان جوامع و ادیان، از جمله محورهای بیست‌وهفتمین اجلاس مجمع بین‌المللی فقه اسلامی است.